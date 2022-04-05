В Новой Москве открыли новую детско-взрослую поликлинику

Она оборудована самым современным оборудованием

Новую детско-взрослую поликлинику с женской консультацией открыли в Новой Москве. Здание построено по московскому стандарту, прием будут вести основные профильные специалисты. Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием.

На своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в планах на этот год ввести в Троицком и Новомосковском округах еще несколько объектов здравоохранения. Один из них - поликлиника в Рассказовке.

За последнее время в Новой Москве уже заработали несколько медучреждений. Как пример - амбулаторный корпус больницы в Коммунарке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"