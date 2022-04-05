Крупная авария произошла на Ленинградском шоссе

Столкнулись несколько машин
Во вторник утром сразу шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе. В районе дома №5 крайний левый ряд оказался полностью перекрыт по направлению в центр.
Судя по всему, одна из машин резко затормозила. А другие участники движения не успели вовремя отреагировать на внезапную остановку. В результате у большинства иномарок повреждены передний и задний бамперы и разбиты фары.
На данный момент движение восстановлено. Специалисты разбираются в причинах ДТП.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"