Крупная авария произошла на Ленинградском шоссе

Столкнулись несколько машин

Во вторник утром сразу шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе. В районе дома №5 крайний левый ряд оказался полностью перекрыт по направлению в центр.

Судя по всему, одна из машин резко затормозила. А другие участники движения не успели вовремя отреагировать на внезапную остановку. В результате у большинства иномарок повреждены передний и задний бамперы и разбиты фары.

На данный момент движение восстановлено. Специалисты разбираются в причинах ДТП.

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