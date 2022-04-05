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Задержан дебошир, устроивший погром в магазине в Москве

15:34
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Подозреваемый устроил драку с охранником торговой точки

Столичные полицейские задержали дебошира, устроившего погром в супермаркете парфюмерии и косметики. По данным следствия, москвич хотел вынести из магазина на Комсомольском проспекте дорогие духи. Но охранник вовремя это заметил и попытался остановить злоумышленника.

Сначала преступник возмущался. Но после просмотра видео с камеры наблюдения стало очевидно, что словесной перепалкой дело не ограничилось – вскоре началась драка, и мужчины буквально вцепились друг в друга. Подозреваемый оказался проворнее и ударил охранника головой об угол стойки, после чего начал крушить витрины.

"Продолжая противоправные действия, мужчина стал разбивать парфюмерию, смахивая флаконы с полок. Сотрудники магазина вызвали полицейских. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили в территориальный отдел полиции. Им оказался 23-летний житель столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сообщил дежурный офицер службы ГУ МВД России по Москве Аркадий Баширов.

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