Лаборатория "Мосэкомониторинга" круглосуточно контролирует качество воздуха

Все показатели находятся в открытом доступе

Качество московского воздуха круглосуточно контролирует специальная аналитическая лаборатория "Мосэкомониторинг". В режиме реального времени 56 автоматических станций каждый 20 минут забирают пробы из окружающей среды, сообщает "ТВ Центр".

Все данные можно посмотреть на сайте лаборатории. Но работа научного отдела не ограничивается только классическими исследованиями, здесь мониторят все природные показатели - от почвы с водой и снегом до отходов и выбросов, а это более 400 различных анализов. Всего в год специалисты проводят свыше 200 тысяч исследований.

"Если взять тенденции за последние 10 лет, то по всем природным средам у нас идут значительные улучшения. Атмосферный воздух - количество выбросов уменьшилось на 60 процентов, загрязнения - в 2,6 раза. По водным объектам у нас тоже положительная динамика", - сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"