Специалисты проверили здоровье панд в Московском зоопарке

Используются специальные приборы

Панды Жуи и Диндин в Московском зоопарке - под постоянным контролем. Но как именно проходит процесс мониторинга состояния здоровья, во вторник показали впервые.

Все манипуляции проводят в специально оборудованном помещении. И только через решётку. Панды животные опасные, и прямой контакт с ними может закончиться для врача непредсказуемо. Мишкам дают немного освоиться, чтобы не допустить погрешности в исследованиях. Затем с помощью высокоточных приборов зверей осматривают. Проверяют сердечный ритм. А для забора крови медведь помещает лапу в специальный рукав. За терпение Жуи и Диндин получают фрукты и самое любимой лакомство - панда-кейки.

А в этно-парке "Кочевник" в Подмосковье сейчас следят за здоровьем детёныша, который родился у верблюдов Краса и Алтай. Это девочка. Пока она неуклюже передвигает длинными ногами и всё время прижимается к матери. Видимо, чтобы согреться. Шерсть у детёныша ещё нежная и противостоять холодам не может.

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