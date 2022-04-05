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Россия недополучила 302 млрд рублей нефтегазовых доходов

12:55
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Это объясняется в том числе снижение объемов экспорта газа

В марте 2022 года российский бюджет получил от торговли нефтью и газом на 302 млрд рублей меньше, чем прогнозировалось. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в Министерстве финансов России.
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Прогноз нефтегазовых доходов на март составлял 798,4 млрд рублей, фактический показатель составил 496,3 млрд рублей.

В ведомстве заявили, что это связано с отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима налога на добавленный доход и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.

Министерство финансов также напомнило, что за полученные от продажи нефти и газа средства не будут закупать валюту и золото, поскольку в 2022 году временно не действуют некоторые положения бюджетных правил, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил продавать недружественным государствам за рубли не только газ, но и удобрения, зерно, нефть, уголь, металлы и лес.

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