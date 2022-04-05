ЛНР обвинила ВСУ в подрыве цистерны с кислотой

Местных жителей попросили не выходить из укрытий
Украинские военные подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой в Луганской народной республике.
Инцидент произошел в цехе завода "Заря" в населенном пункте Рубежный, сообщили власти республики. Информации о пострадавших, погибших и степени тяжести разрушений пока не поступало.
Местных жителей попросили не выходить из укрытий, закрыть окна и двери, а также использовать защитные маски.
"Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Подготовьте влажные маски для лица", - написал в своем Telegram-канале глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"