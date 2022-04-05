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Собянин разрешил владельцам кафе не демонтировать летние веранды на зиму

13:07
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Это должно снизить финансовую нагрузку на заведения общепита

Разбирать на зиму летние веранды кафе теперь не обязательно. Такое решение московских властей должно снизить финансовую нагрузку на заведения общепита. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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"Правительство Москвы разрешит владельцам летних веранд (кафе) сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Поясняется, что владельцы заведений общепита могут не демонтировать веранды в зимний период - с 15 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года. Должны быть соблюдены некоторые условия. Можно не разбирать веранды, которые расположены в городских парках, на внешних поверхностях зданий, на дворовых территориях нежилых зданий. Эксплуатировать их в этот период нельзя. Подчеркивается, что возможность не демонтировать летние веранды снизит финансовую нагрузку и станет одной из форм поддержки московского общепита.

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