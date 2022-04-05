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Ефимов: Машиностроительная отрасль Москвы показала почти четырехкратный рост в 2021 году

13:21
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Москва - лидер в производстве лифтового оборудования

В 2021 году предприятия машиностроения в Москве нарастили производство в четыре раза по отношению к 2020 году.  
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Выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и других товаров этого сектора вырос в 3,95 раза. Рост продолжается и в этом году, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7% по отношению к такому же периоду 2021 года", - заметил он.

Всего в Москве работают 249 производителей машин и оборудования. Они производят продукцию, которая поставляется по всей стране, устанавливается в различных учреждениях и жилых домах

"Москву называют лидером в производстве лифтового оборудования. Всего в России в 2021 году, по данным Росстата, было выпущено более 31 тыс. лифтов, а на Москву пришлась половина - порядка 15 тысяч", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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