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Бочкарев: До конца года планируется ввести еще одну платформу станции "Минская" МЦД-4

13:08
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Это будет вторая пассажирская платформа

До конца 2022 года планируется достроить вторую пассажирскую платформу станции "Минская" четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Собянин открыл новую станцию "Минская" перспективного МЦД-4

Как уточнил заммэра, на станции "Минская" завершен первый этап строительства: введены островная платформа и пассажирский терминал, организована комфортная пересадка на метро по принципу "сухие ноги". До конца года планируется завершить второй этап и ввести еще одну пассажирскую платформу.

Вторую платформу оборудуют лестнично-эскалаторным ходом и навесом от непогоды. Также будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории общей площадью 7,6 га, в том числе обустроены парковки на 152 автомобиля и 24 велосипеда, две автобусные остановки, организовано уличное освещение, установлены малые архитектурные формы, обустроен газон и высажены деревья.

Как отметил Андрей Бочкарев, новая станция улучшит транспортное обслуживание более 315 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово, из которых 13 тысяч проживают на расстоянии 1,2 км от станции.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новую станцию "Минская" Киевского направления МЖД и перспективного маршрута МЦД-4. Градоначальник напомнил, что в конце 2021 года на этом же направлении начала работу станция "Аминьевская".

1 апреля Андрей Бочкарев рассказал, что на стройплощадке будущего электродепо "Аминьевское" в рамках комплекса земляных работ завершается вертикальная планировка территории. Общестроительная готовность электродепо оценивается более чем на треть.

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Станция "Минская" МЦД-4
Станция "Минская" МЦД-4
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