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Италия и Швеция вышлют российских дипломатов

13:26
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Ранее об аналогичных шагах объявили Франция и Дания

Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 5 апреля, объявило о решении выслать из страны российских дипломатов. Об аналогичном шаге заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
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Власти Швеции уточнили, что намерены выслать трех россиян, в Италии решили выдворить из страны 30 дипломатов. О соответствующих решениях Стокгольм и Рим уведомили послов России.

В Италии пояснили, что приняли соответствующее решение по согласованию со своими партнерами, исходя из интересов национальной безопасности, сообщает РБК.

Ранее аналогичные шаги совершили власти Франции и Дании. В Совете Федерации заявили, что зарубежные государства действуют так от бессилия, поскольку меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут.

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