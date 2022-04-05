Италия и Швеция вышлют российских дипломатов

Ранее об аналогичных шагах объявили Франция и Дания

Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 5 апреля, объявило о решении выслать из страны российских дипломатов. Об аналогичном шаге заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Власти Швеции уточнили, что намерены выслать трех россиян, в Италии решили выдворить из страны 30 дипломатов. О соответствующих решениях Стокгольм и Рим уведомили послов России.

В Италии пояснили, что приняли соответствующее решение по согласованию со своими партнерами, исходя из интересов национальной безопасности, сообщает РБК.

Ранее аналогичные шаги совершили власти Франции и Дании. В Совете Федерации заявили, что зарубежные государства действуют так от бессилия, поскольку меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"