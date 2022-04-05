Аэропорт Кишинева отказался принимать российские самолеты

Воздушное пространство Украины и ЕС закрыто для авиакомпаний из России

Аэропорт Кишинева пока не может принимать рейсы российских авиакомпаний. Решение Москвы о возобновлении авиасообщения с дружественными странами стало неожиданностью для властей Молдавии.

"В связи с появившейся в публичном пространстве информацией о возобновлении авиарейсов из Российской Федерации в 52 страны, включая Молдавию, Орган гражданской авиации сообщает, что власти нашей страны не были проинформированы о возобновлении авиарейсов из РФ", - сообщило молдавское правительство в Telegram.

Власти страны пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении. Однако небо над Украиной и странами ЕС остается закрытым для российских авиакомпаний.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля снимает ограничения по борьбе с COVID и возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами. В их число входит и Молдавия, передает РИА Новости.

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