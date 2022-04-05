СМИ: ЕС решил отказаться от российской древесины и водки

Брюссель прорабатывает очередной пакет антироссийских санкций

В рамках очередного пакета антироссийских санкций власти Евросоюза рассматривают введение запрета на импорт из России ряда товаров. В их число входит древесина, икра и водка, утверждают источники, знакомые с ходом обсуждения.

Предполагается, что под эмбарго попадет также российский цемент, каучук и химикаты.

Наряду с этим Брюссель рассматривает возможность запрета экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.

В числе вероятных финансовых санкций — полный запрет транзакций с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.

Кроме того, Евросоюз собирается расширить списки индивидуальных санкций, включив в него новых бизнесменов, военных и политиков, сообщает Reuters.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса западные государства ввели антироссийские санкции. В частности, США установили запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также запретили поставки в Россию предметов роскоши.

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