Глава СКР поручил расследовать убийства пленных россиян на Украине

Украинские националисты проявляют особую жестокость

На фоне безапелляционных и неаргументированных обвинений в адрес российских военных особенно цинично выглядит нежелание Запада замечать факты массовых издевательств и жестоких убийств украинскими националистами наших пленных солдат. Новые доказательства зверств радикалов появляются практически каждый день. Причем, почерк преступлений схож с тем, что показан на растиражированных Киевом кадрах из города Буча.

На этих кадрах - зверское убийство российских военных, причем, полная версия видео, которую невозможно показать на телеэкране, поражает чудовищностью. Украинские боевики перерезали горло нескольким военнопленным, которые не могли оказать сопротивление. У одного из бойцов за спиной связаны руки, что прямо доказывает, что он погиб не в бою. Кроме того, на кадрах радикалы добивают умирающих людей из автомата. И всё это под браваду приветствия, ставшего нацистским.

После публикации видео пользователям в интернете удалось опознать нескольких радикалов. Это Теймураз Хизанишвили. Киевлянин Алексей Антонюк. Алексей Куцирин. В Следственном комитете России уже отреагировали - председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Расследуется и ещё один инцидент, как боевики жестоко пытали пленных, в том числе стреляли по ногам.

Сколько таких преступлений совершено украинскими националистами - понять пока невозможно. Появляются новые факты. При этом ответственность за некоторые зверства боевики или даже официальные украинские власти пытаются переложить на российских военных. Якобы это они, например, убивали мирных людей в городке Буча Киевской области. Однако на одном из роликов ясно слышно, как националисты сами говорят, что будут стрелять по всем гражданским без опознавательных знаков украинской армии.

Если увеличить громкость на максимум, то в самом конце ролика можно услышать слова "Пожалуйста, не убивайте". И звуки, похожие на выстрелы. Это подтверждает факт, что людей расстреливали после вывода российских войск из Киевской области. Как националисты и тероборона относятся к гражданским, можно понять по десяткам видео. Вот что бывает, когда бандиты получают в руки оружие. Людей за подозрение в мародерстве или просто неповиновение привязывают к столбам.

А так свои задержания проводит СБУ. Задержанных избивают за якобы пророссийские настроения. Одного из мужчин раздели прямо на улице. Звучат обвинения в криминальной деятельности. Впрочем, это никак не отменяет факта жестокого избиения безоружных и связанных людей националистами, которые всё ещё надеются, что все эти преступления сойдут им с рук.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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