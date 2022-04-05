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Мэр Москвы утвердил меры поддержки нестационарных торговых объектов

13:57
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Сергей Собянин подписал соответствующее постановление

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки владельцев нестационарных торговых объектов в рамках пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в пресс-службе градоначальника по итогам заседания президиума правительства города под председательством Сергея Собянина.
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В соответствии с принятыми решениями договоры на размещение и осуществление торговой деятельности или оказание услуг в нестационарных торговых объектах, срок исполнения обязательств по которым не истек 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются до 31 декабря 2023 года без торгов.

Также отменяется корректировка платы по договорам на коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Минэкономразвития России.

По новым договорам, которые планируется заключить до 31 декабря, обеспечительный платеж для победителя аукциона не должен превышать размера ежемесячной платы по договору.

Владельцы нестационарных торговых объектов получат отсрочку до 31 декабря по оплате за второй квартал 2022 года.

Правительство Москвы продолжает работать над повышением устойчивости экономики и социальной сферы города. 4 апреля Сергей Собянин рассказал, что власти столицы утвердили еще один пакет нормативных документов и приступили к практической реализации ряда ключевых мер.

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