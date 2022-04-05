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Турецкое судно загорелось в порту Мариуполя

14:11
  • вторник
  • 05 апреля 2022

В ДНР предполагают, что "Азбург" обстреляли националисты

Турецкое судно "Азбург" загорелось в порту Мариуполя. Наблюдатели сообщают о возгорании и сильном задымлении. Предполагают провокацию украинских националистов, которые контролируют мариупольский порт.

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"Украинские националисты, удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нем иностранных судов", - заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как пишет Басурин в Telegram-канале, на "Азбурге", действующем под доминиканским флагом, находятся двенадцать граждан Украины. В ДНР не исключают, что сотрудники Центра информационно- психологических операций ВСУ приступили к уничтожению иностранных судов вместе с их экипажами, чтобы выдать это за результат ударов российских войск.

Представитель ДНР напомнил, что киевский режим игнорирует запросы об эвакуации шести иностранных судов из мариупольского порта. Их целенаправленно заблокировали националисты, заминировав акваторию еще до начала специальной военной операции.

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