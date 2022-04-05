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Danone рассматривает возможность ухода из России

14:09
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Вопрос прорабатывается

Французская компания Danone может уйти с российского рынка.
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Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. На данный момент компания прорабатывает этот вопрос и оценивает риски.

Ранее компания Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Руководство заявило, что находится в тесном контакте с французскими властями и продложает следить за развитием ситуации.

Danone - один из крупнейших в мире производитель молочных продуктов. В числе ее брендов - "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка", "Тема", Danissimo и другие.

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