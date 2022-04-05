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Forbes представил рейтинг самых богатых бизнесменов России

14:22
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Совокупное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42%

Журнал Forbes опубликовал во вторник рейтинг богатейших людей России. Первое место с состоянием в 18,4 миллиарда долларов занял председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

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На второй позиции расположился глава "Норникеля" Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), на третьей - основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда).

Также в топ-5 попали глава "Новатэка" Леонид Михельсон (14 миллиардов) и совладелец "Северстали" Алексей Мордашов (13,2 миллиарда долларов).

Отмечается, что совокупное состояние российских миллиардеров за год сократилось до 353 миллиардов долларов (на 42%).

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Владимир Лисин
Владимир Лисин
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