МВД Латвии сочло невозможным закрытие границы с Россией

В том числе из-за ситуации с беженцами

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что республика не будет закрывать границу с Россией.

"Я не могу себе представить, как бы мы могли сделать это и в то же время помогать этим людям", - сказала политик в беседе с порталом LSM, имея в виду в том числе украинских беженцев.

Ранее глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс сказал, что подобные меры были бы эффективны, если бы их приняли совместно все страны Балтии.

Прежде глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что Вильнюс обсуждает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией.

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