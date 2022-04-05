Польша и Китай увеличили импорт российской нефти

В 1,8 раза и на 10% соответственно

Как пишет во вторник со ссылкой на источник "Интерфакс", за первые три дня апреля среднесуточный экспорт нефти из России в дальнее зарубежье вырос на 2% по сравнению с прошлым месяцем - до 575,6 тысячи тонн.

Уточняется, что лидерами по увеличению импорта стали Польша (в 1,8 раза) и Китай (+10%).

Вместе с тем собеседник агентства заметил, что данный объем не включает транзитные ресурсы.

Экспорт морским транспортом в начале месяца вырос на 7,7%, среди компаний значительно наращивает такой вид экспорта "Сургутнефтегаз". Прокачка по нефтепроводам в дальнее зарубежье увеличилась на 3,4%.

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