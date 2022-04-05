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ФТС поддержала идею отдавать конфискат на благотворительность

14:35
  • вторник
  • 05 апреля 2022

С таким предложением выступили в Госдуме

Федеральная таможенная служба (ФТС) поддерживает инициативу депутатов Госдумы о передаче конфискованных на таможне товаров в благотворительные организации. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказала заместитель главы ведомства Елена Ягодкина.

Ягодкина уточнила, что ФТС вместе с другими федеральными органами исполнительной власти уже проводит работу над поправкой в законодательство, которая позволила бы реализовывать этот механизм.

Таможенники предлагают использовать предложенный в Думе механизм по привлечению благотворительных организаций к получению конфискованных товаров при их дальнейшей передаче МЧС и Минобороны для оказания гуманитарной помощи.

Прежде всего речь идет об одежде, обуви, игрушках, канцелярских товарах, товарах медицинского назначения. Прорабатывает вопрос возможности передачи в благотворительные фонды и МЧС продуктов, но здесь в приоритете — безопасность продовольствия для здоровья, цитирует Ягодкину АГН "Москва".

В январе в ЛДПР заявили о намерении внести на рассмотрение Госдумы поправки, запрещающие уничтожать конфискованные продукты, подпадающие под действие санкционных ограничений. В Совете Федерации отметили, что это предложение требует дополнительного изучения и обсуждения.

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