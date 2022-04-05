Кремль переадресовал вопрос о сроках спецоперации на Украине

США утверждают, что она может "продлиться месяцы или дольше"

В Кремле отказались называть сроки окончания спецоперации России на Украине.

"Нет, не буду ничего комментировать по военной операции. Это все в министерство обороны", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине может "продлиться месяцы или дольше". Такое мнение выразил советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Запад называл это "неспровоцированной агрессией" и принялся массово вводить в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"