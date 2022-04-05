Кремль усомнился в возможности беспристрастного расследования провокации в Буче

Оно должно быть нейтральным и неангажированным

Беспристрастное расследование провокации украинских силовиков в Буче сегодня вряд ли возможно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь нужно продумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование. Нейтральное, неангажированное и беспристрастное", - сказал представитель Кремля журналистам.

Видеозапись, якобы сделанную в городе Буча Киевской области, распространили украинские власти. На кадрах видны разбросанные вдоль дороги тела погибших. Однако как интернет-пользователи, так и эксперты усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы. Они отметили массу нестыковок: около тел на земле нет крови, у некоторых погибших на рукавах белые повязки, а некоторые "жертвы" шевелятся.

В Минобороны России видеоматериалы назвали постановкой и провокацией: все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а запись датирована 3 апреля. Дмитрий Песков также заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, передает РИА Новости.

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