В Кремле рассказали о праздновании 9 мая в этом году

Состав участников парада Победы пока не определен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга с журналистами во вторник, что состав участников парада Победы 9 мая определяет Министерство обороны.

"Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда, это самый святой праздник у нас. В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян", - уточнил кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

На вопрос о том, будут ли в параде участвовать подразделения ДНР и ДНР, пресс-секретарь ответил, что пока не располагает данной информацией.

9 мая 2021 года на территории России прошло более 8,5 тысячи массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они охватили свыше 4,8 тысячи российских городов и других населенных пунктов.

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