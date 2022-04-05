Кремль не поверил в отказ США от антироссийских санкций

Введение рестрикций может продолжиться
Американские власти вряд ли откажутся от дальнейшего расширения санкций в отношении Российской Федерации. Такое мнение во вторник, 5 апреля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля усомнился в том, что "американцы откажутся от этой своей любимой практики", подразумевая санкционную политику.
Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
США ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции после начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает отмену антироссийских санкций "в определенной мере", если переговоры Москвы и Киева приведут к завершению конфликта. По словам главы Госдепа, в этом вопросе все зависит от России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"