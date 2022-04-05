Кремль не поверил в отказ США от антироссийских санкций

Введение рестрикций может продолжиться

Американские власти вряд ли откажутся от дальнейшего расширения санкций в отношении Российской Федерации. Такое мнение во вторник, 5 апреля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля усомнился в том, что "американцы откажутся от этой своей любимой практики", подразумевая санкционную политику.

Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

США ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции после начала Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не исключает отмену антироссийских санкций "в определенной мере", если переговоры Москвы и Киева приведут к завершению конфликта. По словам главы Госдепа, в этом вопросе все зависит от России.

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