Испания высылает более 20 российских дипломатов

Всего это около 25 человек

В связи с ситуацией вокруг Украины Испания решила выслать около 25 российских дипломатов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса.

"Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства России в Испании. Мы собираемся выслать около 25 человек", - сказал дипломат.

Уточняется, что посол России в Мадриде в этот список не входит.

Ранее во вторник стало известно, что Швеция высылает трех российских дипломатов, Италия - 30.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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