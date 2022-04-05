Компания Danone опровергла сообщения об уходе с российского рынка

Останавливать деятельность фирма не планирует

Французская компания Danone заявила о неизменности своей позиции в отношении деятельности в России. Она не намерена останавливать деятельность и уходить с российского рынка.

"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - приводит РИА Новости сообщение российской пресс-службы компании.

О том, что Danonе рассматривает возможность ухода из России, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее сама компания сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию продуктов.

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