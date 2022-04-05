Германия назвала основную цель санкций против России

ЕС готовится принять очередной пакет ограничений 6 апреля

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в ходе визита в Люксембург, что ФРГ открыта для ужесточения санкций против России.

"Цель - как можно быстрее стать полностью независимыми от российского импорта энергоресурсов", - уточнил глава немецкого Минфина (цитата по ТАСС).

По его словам, "становиться столь зависимой" было ошибкой для Германии, а политику последних лет по отношению к России нужно проанализировать.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Очередной пакет ограничений со стороны ЕС планируется принять 6 апреля.

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