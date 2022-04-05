Песков рассказал, что ждет ООН без России

Лондон предложил исключить Москву из СПЧ ООН

Работа институтов Организации объединенных наций (ООН) без участия России немыслима. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, деятельность ООН и ее институтов без России как постоянного члена Совета Безопасности международной организации невозможна.

В случае отстранения России от участия в работе Совета ООН по правам человека работа этой организации станет неполноценной, цитирует Пескова "Интерфакс".

После публикации фото и видео из украинской Бучи, с использованием которых в адрес российских военных прозвучали обвинения в преступлениях против мирных жителей, Великобритания (председательствует в Совете Безопасности ООН) потребовала исключения России из Совета ООН по правам человека.

Эту инициативу поддержала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Она уточнила, что данный вопрос может быть вынесен на обсуждение уже в четверг, 7 апреля.

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