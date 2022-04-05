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Опрос показал, сколько россиян хотели бы эмигрировать

15:48
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Чем старше респонденты, тем реже они высказывали такое желание

Уехать из России на постоянное место жительства за границу хотели бы всего 8% россиян, принявших участие в исследовании фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Об этом в организации рассказали во вторник, 5 апреля.
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Среди опрошенных 89% заявили, что не хотят уезжать из России, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 97%.

Эмигрировать из России чаще всего изъявляли желание молодые участники исследования. В возрастной категории 18-30 лет об этом рассказал 21% опрошенных.

Среди респондентов 31-45 лет эмигрировать хотят 8%, в группе 46-60-летних — 5%. Из числа участников исследования в возрасте старше 60 лет лишь 2% хотели бы уехать на ПМЖ в другую страну, сообщает "Интерфакс".

23 марта ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым решение о проведении специальной военной операции России по защите республик Донбасса скорее поддерживают 74% россиян. В ответ на вопрос о целях спецоперации опрошенные чаще всего называли защиту России, разоружение Украины и помехи в размещении военных баз НАТО на ее территории (46%).

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