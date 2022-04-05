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ВЦИОМ: у 42% россиян нет сбережений

15:31
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Те же, у кого есть, предпочитают в основном рублевые вклады

Как показал опрос ВЦИОМ, результаты которого приводит "Интерфакс", не располагают денежными или иными сбережениями 42% россиян.

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Среди же тех, кто ответил на вопрос о наличии сбережений положительно, 30% сообщили, что предпочитают рублевые вклады, 18% откладывают наличные в рублях, 14% располагают недвижимостью.

Вместе с тем 5% указали прежде всего на ценные бумаги, 4% - на отложенные сбережения в иностранной валюте.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в условиях повышения процентной ставки ЦБ сбережения в рублях стали очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20 и более, что сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции.

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