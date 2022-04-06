Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Близнецам лучше сконцентрироваться на учебе, раков ждет обновление

Овны

Комфортный день для тех, кто сейчас не занят чем-то глобальным или физически тяжелым. Прилив сил, весеннее настроение и нужная доза оптимизма – ваше всё!

Тельцы

Вокруг вас станет больше тайн и интриг: люди будут что-то не договаривать, друзья уходить от ответов. Не тратьте время на разгадки чужих ребусов, занимайтесь своими делами.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на учебе и новостях от друзей или родственников, чтобы не пропустить что-то важное. Будьте готовы к тому, что экзамены и поездки могут пойти не по сценарию.

Раки

Вчерашний переход Венеры в родственный для вас знак Рыбы несет обновление. Возможно, вы захотите пойти на учебу или переехать – мечтайте, задавайте новое направление.

Львы

Ваша главная планета Солнце сегодня отлично себя чувствует, а значит, вы тоже будете в хорошей форме. Это удачный день для общения с друзьями, учебы, чтения, планирования.

Девы

Вам сегодня можно искать работу, мониторить рынок труда, изучать резюме конкурентов. Чем серьезнее вы отнесетесь к этому, тем выше будут шансы найти что-то стоящее!

Весы

В личной жизни – весеннее оживление: приятные знакомства или ренессанс в отношениях. Не упускайте возможности этого лучезарного дня и отогревайте свое сердечко.

Скорпионы

Ждите хороших новостей на финансовые темы: вы получите компенсацию или освобождение от налога. Если есть необходимость в кредитных каникулах – пробуйте их получить.

Стрельцы

Идеальный день для представителей знака, жаждущих перемен, обновок, смены прически или имиджа. Ваши креативные идеи удачно воплотятся и создадут вам прекрасное настроение.

Козероги

Вам сегодня важно выкроить хотя бы один час на хобби или дела, которые приносят удовольствие. Это поможет успокоиться и прочувствовать всю прелесть весны.

Водолеи

Вам сегодня противопоказано сидеть дома, ведь за окном самая настоящая весна! Отправляйтесь на концерт, в кино или ресторан, отвлекитесь от серых будней.

Рыбы

Венера вчера перешла в ваш знак, началось время эмоций и креативных задумок. Однако не торопитесь ничего менять, пока не почувствуете твердую почву под ногами.

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