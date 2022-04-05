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Белоруссия с апреля перешла на рубли в расчетах за газ

15:38
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Контракты стали выгоднее для Минска

"Газпром" будет получать российские рубли от Минска за поставляемый в Белоруссию российский газ. Новый порядок расчета за голубое топливо вступил в силу с апреля.

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"Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", - цитирует сообщение пресс-службы правительства Белоруссии агентство БелТА.

В белорусском кабмине добавили, что контракт на поставляемый из России природный газ с 1 апреля стал выгоднее для Минска. С учетом этого будут пересмотрены цены для потребителей в Белоруссии.

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