НАТО впервые включит Китай в свою стратегическую концепцию

Альянс расширит сотрудничество с партнерами в Азии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, что из-за отказа Китая осудить спецоперацию России на Украине альянс расширит сотрудничество с партнерами в Азии.
Кроме того, КНР впервые будет включена в новую стратегическую концепцию НАТО.
"Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставкам противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования", - добавил генсек (цитата по ТАСС).
По его словам, альянс оказывает Украину военную поддержку в объеме, который не приведет к полномасштабной войне с участием ядерных держав.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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