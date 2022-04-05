Госдума одобрила упрощение получения российского гражданства

Это касается ряда категорий людей

Государственная дума во вторник, 5 апреля, одобрила в первом чтении поправки в закон "О гражданстве", упрощающие процедуру приобретения российского гражданства для некоторых категорий лиц. Документ был внесен главой государства Владимиром Путиным.

Поправки в первую очередь затрагивают граждан бывшего СССР, их детей, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, имеющих в России близких родственников.

Наряду с этим законопроект предлагает расширить полномочия президента России по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства. Глава государства может определять категории таких лиц в гуманитарных и других целях.

Чтобы исключить фиктивные браки для получения гражданства, упрощенный порядок для иностранцев предусмотрен только при наличии в браке с россиянином или россиянкой общего ребенка.

Кроме того, документ вводит вместо отмены решений о приеме в гражданство институт прекращения гражданства, а также указывает, что приобретение россиянином гражданства или подданства другого государства не влечет за собой прекращение гражданства России, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Госдуме рассказали, что беженцы с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие в Россию, смогут получить материнский капитал на имеющихся детей, если получат российское гражданство.

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