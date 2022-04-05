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Запас оружия для Украины на складах бундесвера иссяк

16:01
  • вторник
  • 05 апреля 2022

В МИД Германии также заявили о сложностях с логистикой и обучением

Вооружение, которое можно было бы поставить Украине, едва ли осталось на складах бундесвера, заявила глава МИД Германии. По словам Анналены Бербок, возникают сложности с логистикой, ремонтом и обучением при поставке старых систем.

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"Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то на складах… Если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет", - заявила на брифинге Бербок.

Министр добавила, что Берлин не отказывается от поставок оружия Киеву. Однако окончательное решение можно согласовать на уровне партнеров в ЕС, НАТО и G7, приводит слова главы МИД ФРГ РИА Новости.

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