Еврокомиссия раскрыла содержание нового пакета санкций

Ограничения касаются финансового и энергетического секторов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник о решении ЕС ввести новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Так, будет запрещен импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками" (в том числе ВТБ).

Вместе с тем ЕС запрещает российским судам заходить в порты Евросоюза. Ограничивается экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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