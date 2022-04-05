ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еврокомиссия раскрыла содержание нового пакета санкций

16:06
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Ограничения касаются финансового и энергетического секторов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник о решении ЕС ввести новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Германия назвала основную цель санкций против России
Кремль не поверил в отказ США от антироссийских санкций

Так, будет запрещен импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, вводится полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками" (в том числе ВТБ).

Вместе с тем ЕС запрещает российским судам заходить в порты Евросоюза. Ограничивается экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.