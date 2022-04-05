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Рынок легковых автомобилей в России упал на 43%

16:06
  • вторник
  • 05 апреля 2022

По итогам первого квартала 2022 года было продано 264 тысячи новых легковушек

Как показало исследование "Автостата", на результаты которого ссылается ТАСС, в марте российский рынок легковых автомобилей упал на 43% в годовом выражении.

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"В марте 2022 года россияне купили почти 79 тыс. новых легковых машин, что на 43% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что всего по итогам первого квартала 2022 года было продано 264 тысячи новых легковых авто (на 25% меньше показателя прошлого года за аналогичный период).

"Нарушение логистических цепочек поставок комплектующих вызвало остановку конвейеров на ряде автозаводов в России", - пояснили эксперты.

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