ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал причину ухудшения ситуации в энергетической сфере в мире

16:08
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Это происходит из-за нерыночных мер и давления на "Газпром", убежден президент

Ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер и давления на "Газпром". Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путину доложили о мерах по обеспечению устойчивости ОПК
Путину доложили о нетрадиционном российском оружии
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

По словам главы государства, Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет. В ответ на призывы к национализации энергетических активов России на Западе он отметил, что это обоюдоострое оружие.

"Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - заявил он.

Путин также прокомментировал положение дел на глобальном рынке продовольствия. За последние два года оно заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран. Власти России при этом должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заверил президент на совещании по агропромышленности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.