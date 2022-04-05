Путин назвал причину ухудшения ситуации в энергетической сфере в мире

Это происходит из-за нерыночных мер и давления на "Газпром", убежден президент

Ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер и давления на "Газпром". Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет. В ответ на призывы к национализации энергетических активов России на Западе он отметил, что это обоюдоострое оружие.

"Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - заявил он.

Путин также прокомментировал положение дел на глобальном рынке продовольствия. За последние два года оно заметно осложнилось из-за ошибок развитых стран. Власти России при этом должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

Российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, заверил президент на совещании по агропромышленности.

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