Путин призвал рачительнее относиться к экспорту продовольствия

Внутренний рынок по основным группам полностью обеспечен

Президент Владимир Путин заявил во вторник в ходе совещания по агропромышленности, что Россия продает за рубеж больше продуктов питания, чем покупает.

Как уточнил глава государства, внутренний рынок России по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Вместе с тем на фоне глобального дефицита продовольствия в этом году придется рачительно относиться к экспорту.

По словам президента, у России есть возможности для импортозамещения в сфере продовольствия. При этом Путин особо обратил внимание на то, что в последнее время на глобальном рынке продовольствия положение дел ухудшилось из-за ошибок Запада.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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