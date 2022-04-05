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Путин призвал рачительнее относиться к экспорту продовольствия

16:36
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Внутренний рынок по основным группам полностью обеспечен

Президент Владимир Путин заявил во вторник в ходе совещания по агропромышленности, что Россия продает за рубеж больше продуктов питания, чем покупает.

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Как уточнил глава государства, внутренний рынок России по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Вместе с тем на фоне глобального дефицита продовольствия в этом году придется рачительно относиться к экспорту.

По словам президента, у России есть возможности для импортозамещения в сфере продовольствия. При этом Путин особо обратил внимание на то, что в последнее время на глобальном рынке продовольствия положение дел ухудшилось из-за ошибок Запада.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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