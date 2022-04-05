Россия пожаловалась на отказ в проведении заседания СБ ООН по Буче

Попытки России были заблокированы дважды с нарушением норм устава организации

В эти минуты в Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН, посвящённое событиям в украинской Буче.

Совбез ООН - это едва ли не единственная площадка, где наша страна может представить мировой общественности свою точку зрения, подкрепив её фактами. Иностранные СМИ продолжают тиражировать фальсификацию Киева о якобы преступлениях российской армии в городе Буча. Эту версию безоговорочно приняли западные лидеры.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что на обсуждение провокации в Буче председательствующая в этом месяце Великобритания согласилась только после того, как заявку подала Украина. Российские же попытки были заблокированы дважды с нарушением норм устава организации.

"У нас есть доказательства, фактические доказательства того, что не менее чем за 24 часа просили провести. Это все зафиксировано документально. Если это кому-то интересно, мы готовы это представить, но я хочу выразить надежду, что то, что вы сейчас сказали, означает, что вы не будете впредь отказывать странам членам Совбеза в проведении встреч, когда они этого запросят", - заявил он.

Заседание продолжается. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении отметил необходимость проведения между Россией и Украиной мирных переговоров, отвечающих международному нормам.

Замгенсека ООН Розмари ДиКарло призвала освободить задержанных журналистов и обращаться с военнопленными на Украине в соответствии с гуманитарным правом.

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