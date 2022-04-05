Эстония вышлет 14 российских дипломатов, Латвия - 13

Также Латвия закрывает два российских консульства
Латвия сокращает дипломатические отношения с Россией, сообщили в МИД республики.
"Закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - приводит сообщение РИА "Новости".
Кроме того, стало известно, что Эстония высылает 14 российских дипломатов, закрывает генконсульство России в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"