Эстония вышлет 14 российских дипломатов, Латвия - 13

Также Латвия закрывает два российских консульства

Латвия сокращает дипломатические отношения с Россией, сообщили в МИД республики.

"Закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - приводит сообщение РИА "Новости".

Кроме того, стало известно, что Эстония высылает 14 российских дипломатов, закрывает генконсульство России в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"