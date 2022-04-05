ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония вышлет 14 российских дипломатов, Латвия - 13

16:37
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Также Латвия закрывает два российских консульства

Латвия сокращает дипломатические отношения с Россией, сообщили в МИД республики.

МВД Латвии сочло невозможным закрытие границы с Россией
Вандалы облили краской здание посольства России в Эстонии

"Закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - приводит сообщение РИА "Новости".

Кроме того, стало известно, что Эстония высылает 14 российских дипломатов, закрывает генконсульство России в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство Эстонии в Москве
Посольство Эстонии в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.