Трое детей отравились хлором в бассейне в Башкирии

Возбуждено уголовное дело

Как сообщило региональное управление Следственного комитета, в башкирском городе Октябрьский трое детей отравились парами хлора в частном бассейне.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 3 апреля. В арендованной сауне с бассейном в частном доме находились четверо женщин с малолетними детьми.

Ночью 6-летняя девочка и двое мальчиков 8 и 10 лет почувствовали недомогание. В больнице у них диагностировали отравление.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Назначены экспертные исследования.

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