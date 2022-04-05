Россия сформировала пул самолетов для полетов за рубеж

Он состоит из 193 машин

Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил в ходе заседания профильного комитета Госдумы, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты за рубеж на 193 самолетах.

"У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 - SSJ 100, и остальные машины - это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально", - сказал глава Минтранса (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящее время отечественные авиакомпании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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