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"Тягаться с Россией им невозможно": в СФ предрекли отказ ЕС от санкций

17:26
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Европа перестанет вводить новые ограничения, уверен сенатор Сергей Цеков

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков убежден, что Евросоюз перестанет вводить новые санкции против России.

Сенатор отметил, что Россия - самодостаточная страна, а у ЕС есть определенные проблемы с энергоресурсами, в том числе с полезными ископаемыми и лесом.

"Поэтому, я думаю, в какой-то момент они, в конце концов, поймут, что тягаться с Россией им в принципе невозможно. Я думаю, они остановятся", - сказал Цеков в беседе с газетой "Известия".

Он отметил, что европейские санкции, вводимые против России, по сути принимаются Евросоюзом против себя же, и чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС.

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