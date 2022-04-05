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Столтенберг: ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на Украину

17:42
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Альянс при этом намерен продолжать снабжать Киев оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс изучит способы оказать дополнительную помощь Украине.

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"Но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину", - добавил он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем генсек подчеркнул, что альянс должен извлечь уроки из ситуации вокруг Украины.

"С 2008 года мы оказывали поддержку Киеву, но не было консенсуса по вопросу предоставления Украине членства в альянсе", - объяснил Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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