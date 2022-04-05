Столтенберг: ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на Украину

Альянс при этом намерен продолжать снабжать Киев оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс изучит способы оказать дополнительную помощь Украине.

"Но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину", - добавил он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем генсек подчеркнул, что альянс должен извлечь уроки из ситуации вокруг Украины.

"С 2008 года мы оказывали поддержку Киеву, но не было консенсуса по вопросу предоставления Украине членства в альянсе", - объяснил Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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