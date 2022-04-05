Правительство снизит административную нагрузку на бизнес

Премьер Михаил Мишустин объявил о новых решениях

Правительство подготовило новый пакет из 20 инициатив по поддержке российской промышленности в условиях санкций. Об этом заявил сегодня Михаил Мишустин на заседании специальной комиссии по повышению устойчивости экономики.

Новый пакет включает меры по ускорению бюджетных процедур и налоговому стимулированию.

Ранее уже были проработаны около 200 предложений. Комиссию возглавляет премьер-министр. Его замы - вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы последовательно принимаем меры по снижению административной нагрузки на бизнес. Хочу сказать еще о решениях. С одного до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны. А те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются еще на год. Соответствующее постановление подписано. Одновременно переведем всю процедуру оформления в электронный формат", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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