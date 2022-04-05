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FT узнала о планах США и союзников создавать гиперзвуковое оружие

18:00
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Речь о совместно проекте Штатов, Британии и Австралии

Газета Financial Times сообщила во вторник, что президент США Джо Байден вскоре объявит о планах Вашингтона создавать гиперзвуковое оружие совместно с Великобританией и Австралией.

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Ранее Пентагон подтвердил успешно проведенные летные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin. Ее запустили с бомбардировщика B-52 возле западного побережья США.

Уточнялось, что высота полета составила около 20 километров. Пролетела ракета 482 километра.

Как писали СМИ, Штаты провели испытание спустя несколько дней после того, как Россия сообщила о применении своей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" на Украине.

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