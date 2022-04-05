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В Тбилиси Украину назвали "заповедником грузинских преступников"

18:31
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Киев же заподозрил Грузию в помощи России

Вице-премьер Грузии Украина Тея Цулукиани прокомментировала заявления украинских властей о том, что Тбилиси якобы помогает России в контрабанде санкционных товаров.
Грузия отказалась поддержать антироссийские санкции

"Не по нашей вине Украина, к сожалению, еще за время моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник для преступников, бегущих из Грузии", - сказала спикер (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что заявление Верещук является "непонятной дезинформацией".

"Любые санкционные товары, будь то военные, материалы двойного назначения или другие, проходят строгий таможенный контроль на наших границах", - подчеркнула Цулукиани.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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