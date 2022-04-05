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"У нас особые отношения": Савичева заразилась коронавирусом в 4-й раз

18:44
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Певица находится на самоизоляции

Певица Юлия Савичева заболела ковидом в четвертый раз. Артистка подхватила штамм "омикрон".

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"У меня с коронавирусом особые отношения. Это мой 3-й штамм и 4-й раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо, наоборот, я жутко везучая", — написала 35-летняя исполнительница в Telegram-канале.

Сейчас певица находится на самоизоляции. Специалисты наблюдают за состоянием Савичевой.

Впервые Савичева заболела ковидом в январе 2020 года в Португалии. Артистка тяжело перенесла болезнь, но ей удалось избежать госпитализации. Вместе с Савичевой коронавирусом переболели супруг и дочь.

Несмотря на отмену многих ограничений — в Москве, например, завершился масочный режим — врачи рекомендуют соблюдать базовые рекомендации: важно носить СИЗы, держать дистанцию в общественных местах, дезинфицировать руки. При любых симптомах лучше остаться дома.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Юлией Савичевой

Юлия Савичева с детства мечтала о сцене и уже в 16 лет покорила страну, став финалисткой "Фабрики звёзд – 2". Сейчас, после долгого и плодотворного сотрудничества с Максом Фадеевым, артистка продолжает творческий путь самостоятельно. Об этом, а также о знакомстве с мужем и долгожданном материнстве она рассказывает Татьяне Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

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